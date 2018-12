Penisola Sorrentina. Alert Truffatori in giro: rubano Bancomat e Pin

Nell’ultimo periodo sono stati beccati ed avvistati numerosi truffatori in giro, anche a Sorrento. Questo è l’ennesimo caso e le vittime sono quasi sempre gli anziani dato che sono più facilmente raggirabili. L’arma di Sorrento ha arrestato un giovane 26enne per truffa ad un 82enne ed una tentata truffa ad una 86enne. Il giovane aveva già precedenti per furto e rapina. Gli avvenimenti risalgono all’estate scorsa quando il 19 luglio ha tentato di fregare l’82enne di Meta di Sorrento spacciandosi per un avvocato che si stava occupando di un incidente stradale in cui era stato coinvolto il figlio. L’avvocato a quel punto chiese di pagare 8500 euro al signore per far si che venisse liberato suo figlio; riuscì così ad ottenere alcuni oggetti preziosi come il bancomat ed il PIN tramite il quale successivamente, poi, ha prelevato 500 euro appena ne ha avuto l’occasione. Ha inoltre tentato un’altra truffa, il 26 luglio: quella legata ad una donna, alla quale chiese 3000 euro sempre con la scusante di essere un avvocato e di star difendendo, questa volta, il nipote, per un incidente stradale provocato da quest’ultimo. I gendarmi sono riusciti così a beccarlo visionando le foto scattate dall’apparecchio Bancomat e quelle relative alla tentata truffa alla donna anziana di 86 anni sbattendolo, così, in carcere.