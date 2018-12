Pari casalingo per il Tramonti con il San Vincenzo Unitis

Tramonti. Finisce in parità il match del “Franco Amato” con il San Vincenzo Unitis. I ragazzi di Raffaele Apicella hanno fornito una grande prova, nonostante il risultato che ha permesso alla formazione scafatese di agguantare un punto in extremis. Il Tramonti è andato in vantaggio dopo sei minuti, a fronte di un match ben avviato dalla formazione ospite: dopo una bella sortita sulla destra, Giordano Matteo lancia Criscuoli, che serve in area piccola il bomber Arpino Ottavio per il tap in vincente. La gara con il correre dei minuti diventa sempre più maschia, ed il San Vincenzo trova il guizzo per il pari. Intorno al 19’ Aprea lancia in area Corrado Scarlato, contrastato da un difensore gialloverde: l’arbitro Teta assegna la massima punizione, che realizza Aprea, spiazzando D’Antuono. Nel secondo tempo il Tramonti sale in cattedra, producendo numerose occasioni da gol. Il momentaneo vantaggio arriva al 35’ della ripresa, con Gaetano Buonocore che innesca con un lancio millimetrico Luca Buonocore, che si porta deliziosamente la palla sul destro, infilando Ingenito. Quando i giochi sembravano ormai fatti, il San Vincenzo pareggia ancora di rigore, dopo un incolpevole tocco di braccia di D’Amato. Aprea si ripresenta sul dischetto e ripristina la parità.

TABELLINO Stadio Comunale Avv. Franco Amato, Tramonti (SA) – 01/12/2018, ore 14.30 TRAMONTI-SAN VINCENZO UNITIS 2-2 Marcatori: 5’ Arpino O., 20’ rig. Aprea, 35’st Buonocore L., 45’st rig. Aprea TRAMONTI: D’Antuono, Lupo, D’Amato W., Buonocore G., Marigliano, Giordano Mor. (22’ Buonocore L.), Giordano Mat. (39’st Arpino A.), Della Pietra (30’st Di Paolo), Criscuoli (41’st Giordano F.), Arpino O. (19’st Napodano), Giordano N. (A disp:. Lucibello, Amato D., Giordano V., Di Paolo, Vitagliano, Buonocore L., Napodano, Giordano F., Arpino A.) All: Apicella SAN VINCENZO UNITIS: Ingenito, Cipriano (8’st Ferrara), Pastore, Panariello G. (8’st Marrazzo), Cirillo, Iovane W., Longobardi, Persico, Granato (26’st Iovane A.), Aprea, Scarlato C. (11’st Sessa) ( (A disp:. Panariello M., Donnarumma, Ferrara, Scarlato R., Marrazzo, D’Apice, Sessa, Iovane A., Coppola) All: Troianiello Arbitro: Teta di Battipaglia Ammoniti: Giordano Mat., Buonocore G., Marigliano, Arpino O.; Cipriano, Panariello G., Ingenito, Cirillo Note: pomeriggio soleggiato, circa 200 spettatori. Recuperi 2’ e 4’