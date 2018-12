Parcheggio “rosa”e invalidi . È polemica a Vietri sul mare

Da pochi giorni e’ stato individuato,a Vietri sul mare, in via Mazzini 4 uno stallo rosa di cortesia da parte dell’amministrazione Benincasa.Dopo l’inaugurazione il componente della commissione traffico vietrese Claudio Santoriello ,chiede chiarimenti in merito allo stesso ma soprattutto sulla nuova segnaletica e pass per i disabili. ” Invece di inventarsi uno stallo per le donne incinte e neo mamme ( con tutto il rispetto delle signore in oggetto ) -ha dichiarato Claudio Santoriello-del quale non potranno mai usufruirne,poiche’ in caso di arbitrario occupazione dello stesso non esistono sanzioni da applicare in quanto non riportato nel codice stradale,mi domando perchè gli amministratori locali non danno indicazioni per far avviare un censimento sui contrassegni sosta invalidi rilasciati fino ad oggi e richiamare tutti i possessori ( familiari di persone decedute,i quali non hanno mai restituito il contrassegno o addirittura fotocopiato )? Ed inoltre istituire un vero e proprio controllo sugli stalli dei diversamente abili,anche quando vengono occupati da veicoli non del posto? Ricordo che il contrassegno di certificazione “diversamente abili” puo’ essere usato” in quanto personale solo quando il diversamente abile risulta presente nel veicolo”.Ma non solo solo queste le perplessita’ di Santoriello il quale vedendo la segnaletica interessata in tutta la via Mazzini,appena riasfaltata,e notando le tante aree riservate ( gialle ) si chiede in che modo e’ stato realizzato tutto ciò.”Esiste un ordinanza in merito? -fa notare Santoriello-Quali sono i criteri con cui hanno delineato i varchi di abitazioni,attività commerciali e passi carrabili?Posseggono tutti regolare autorizzazione con relativi pagamenti? Gradirei risposta dagli amministratori .”

Antonio Di Giovanni