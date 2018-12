Paola Barale alla Cambusa a Positano. Ecco cosa ha fatto l’ex di Raz Degan in esclusiva per Positanonews

Paola Barale alla Cambusa a Positano. Non terminano mai i Vip che arrivano nella perla della Costiera amalfitana. Così questa sera nel prestigioso ristorante La Cambusa è arrivata la nota Paola Barale. Cena a base di pesce , coccolata dalla titolare Ornella Amitrano e dall’attento personale, la Barale non si è sottratta ad una foto con lo staff che ha apprezzato.

Solo qualche giorno fa ha postato una foto dalla cui localizzazione risultava essere sull’autostrada Milano-Bologna e già alcune ore fa Paola Barale ha raggiunto un’altra location, ossia Napoli: l’attrice e conduttrice ha infatti pubblicato sul suo seguitissimo profilo instagram (dove conta oltre mezzo milione di followers) una bellissima foto di una tipica strada partenopea, esattamente lo storico Rione Sanità, da Concettina ai Tre Santi, addobbato e illuminato a festa per il Natale, ormai dietro l’angolo. Ai suoi numerosissimi fans, Paola Barale ha poi dedicato l’hashtag da lei inserito nella didascalia della foto, ossia “Have a nice weekend”, che tradotto equivale a dire “Felice weekend”. Un fine settimana a Napoli dunque per lei, ma in compagnia di chi? La situazione sentimentale dell’ex compagna di Raz Degan è top secret, essendo lei molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, dunque non si sa se abbia deciso di trascorrere da sola il suo fine settimana partenopeo o in dolce compagnia.

“Rint o’cor e Napule… a sanità” è lo stato della foto, come suddetto disponibile a fine articolo, che Paola Barale ha postato su instagram alcune ore fa, nella quale si vedono le bellissime luminarie di Rione Sanità, dedicate ad alcuni famosi versi scritti in dialetto napoletano. Intanto, al di là delle sue trasferte in giro per l’Italia, la bella e brava Paola Barale continua ad interessare gli amanti del gossip e dello spettacolo: pur non essendo, al momento, protagonista di programmi televisivi di punta, l’attrice (che in una delle ultime edizioni de L’isola dei famosi ha tenuto banco in Honduras assieme al suo ex compagno Raz Degan, facendo sognare milioni di telespettatori) continua a riscuotere interesse tra gli amanti del ‘rosa’. Non a caso di recente si è sparsa in rete la voce relativa ad una sua presunta gravidanza, rumor da lei categoricamente smentito a Mai dire Talk.

Paola Barale tra lavoro e vita privata: cosa farà l’ex di Raz Degan nel 2019?

Non si conoscono, al momento, i progetti televisivi (e non) che impegneranno Paola Barale sul fronte lavorativo nell’anno che sta per iniziare: qualora dovessero esserci delle novità, la showgirl di sicuro le rivelerebbe in anteprima su instagram, dove centinaia di migliaia di fans la seguono quotidianamente con immutato affetto. E sempre su instagram, qualche giorno fa Paola Barale ha scritto una strana frase, mostrandosi con una maschera particolare sul volto: cosa avrà voluto dire con “gatta ci cova”? Anche questo, per il momento, rimane un mistero!

La sua carriera televisiva inizia per caso: il suo desiderio era diventare un’insegnante di ginnastica infatti si è diplomata presso l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ma tutti le dicevano che sembrava una sosia di Madonna[3], con riferimento al look del periodo True Blue. Inizia così a lavorare in televisione. Viene ospitata per la prima volta a Domenica in nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato, proprio in qualità di sosia della cantante statunitense.[4]. Nel 1988 appare nella sigla finale del varietà La TV delle ragazze, condotto da Serena Dandini[5]. Il suo primo lavoro ufficiale è quello di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. Dopo un provino nell’autunno del 1989, diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in numerose sue trasmissioni, come La ruota della fortuna (1989-1995), Tutti x uno (1992-1993), Festival italiano (1993) e i due spin-off de La ruota della fortuna, ossia La ruota d’oro (1994-1995) e La ruota mundial (estate 1994). Nella stagione 1994-1995 conduce al mattino, con Marco Predolin e Natalia Estrada, il primo programma dedicato alle televendite, dal titolo Grandi magazzini.

Nella primavera del 1995 conduce insieme a Gerry Scotti lo speciale di San Valentino Una sera c’incontrammo, lo speciale dedicato ai cento anni del cinema I magnifici dieci, e la serata Stelle a quattro zampe. Nell’estate del 1995 conduce con Claudio Cecchetto Un disco per l’estate, mentre in autunno presenta un’edizione del varietà comico La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti.[6] Nel 1996 riconduce la serata Stelle a quattro zampe. Inoltre affianca Luca Barbareschi ne Il grande bluff, e conduce con Fiorello Un disco per l’estate.

Dal 1996 al 2001 ha affiancato Maurizio Costanzo nel programma d’intrattenimento Buona Domenica, ruolo che nel 1999, le permette di vincere il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Nell’autunno del 2000 conduce lo show di Italia 1 Macchemù, del quale nel mese di maggio dello stesso anno, aveva condotto una puntata pilota. Nella stessa stagione, presenta con Massimo Lopez, per la terza volta, la trasmissione Stelle a quattro zampe. Nel 2002 affianca Pippo Baudo nelle tre puntate speciali di Numero Uno, conduce con Max Novaresi Un disco per l’estate, la puntata pilota di uno show intitolato Ce la fai, il Premio per la fiction Telegrolle, e a settembre è per alcune puntate nel cast di Quelli che il calcio.

Nell’estate del 2003 è nuovamente al timone su Rai 2 della manifestazione Un disco per l’estate, questa volta co-condotto con Max Pisu. Nel 2004 realizza il docu-reality Film privato, assieme al suo compagno Raz Degan, in onda su Italia 1. Il 23 dicembre dello stesso anno ha presentato, con Marco Maccarini e Victoria Cabello, una serata speciale dal titolo Milano Rocking Fashion, che è andata in onda in prima serata su Italia 1. Nella stagione 2005 – 2006 ritorna nel cast di Buona Domenica come presenza fissa. Nell’autunno del 2008, dopo alcuni anni di assenza dal piccolo schermo, è l’inviata “sul campo” in Sudafrica della terza edizione del reality show La talpa, condotto da Paola Perego su Italia 1. Nella primavera 2009 è tra i giurati del talent show Vuoi ballare con me?, condotto da Lorella Cuccarini su Sky Uno. Torna su Italia 1 nella primavera 2010 conducendo con Enrico Papi la seconda edizione del reality comedy La pupa e il secchione.

Nel 2011 è presenza fissa del salotto di Domenica in, programma condotto da Lorella Cuccarini su Rai 1. Nella stagione 2012-2013 (insieme a Jane Alexander, Stan Lee, Marco Berry, Daniele Bossari, Andrea G. Pinketts e Nicole Pelizzari) conduce Mistero, programma di Italia 1. Per la stessa rete appare in alcune puntate del programma comico Colorado – ‘Sto classico, nel maggio 2012. Dal 26 aprile 2013 fino alla fine di quella stagione prende parte, come aiuto-chef del concorrente Lapo Magno, al talent show culinario La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, che vince nella puntata del 2 giugno. Nell’estate di quell’anno si reca con Emanuele Filiberto nei campi profughi per i rifugiati politici dell’UNHCR nella Repubblica Democratica del Congo: la sua esperienza viene raccontata all’interno del programma televisivo Mission il 12 dicembre 2013. Nel settembre del 2015 torna in televisione come concorrente della quarta edizione del reality show Pechino Express, in coppia con Luca Tommassini; nella quarta tappa però, Luca si ritira dal programma per infortunio e Paola viene affiancata dal cantante Piero Filoni. Nel maggio 2016 torna alla conduzione di un programma su Italia 1, Flight 616, reality show d’avventura ambientato in giro per il mondo simile a Pechino Express.

Attività come attrice

Nell’autunno del 1996 debutta come attrice nella serie televisiva Cascina Vianello, al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Dopo diversi anni, torna a recitare nel 2006 come protagonista del cortometraggio Broadcast, con la regia di Laura Chiossone, per cui vince alcuni premi, tra cui quello di miglior attrice protagonista al Murgia Film Festival e quello per la migliore interpretazione al Siena International Film Festival. Nel 2008 è co-protagonista del film Colpo d’occhio, regia di Sergio Rubini. Nel 2009 è nel cast del film drammatico Vorrei vederti ballare, al fianco di attori del calibro di Giuliana De Sio e Alessandro Haber, con la regia di Nicola Deorsola, uscito nelle sale nel 2012. Nel 2011 recita in due episodi della sitcom Così fan tutte e nel videoclip della canzone Battle On Ice dei Miss Fraulein. Nello stesso anno si dedica anche al teatro, viene scelta da Luciano Melchionna per il ruolo della “Stregona” nello spettacolo di teatro sperimentale Dignità Autonome di Prostituzione, in tournée fino al 2013. Nel 2015 recita nel film horror Virus: Extreme Contamination, diretta da Domiziano Cristopharo, di prossima uscita[7].

Altre attività

Nel corso degli anni è stata testimonial di diverse aziende, soprattutto di bellezza femminile, fra cui: Lepel (1997-1998), Gioielli Recarlo (2000-2003), De Agostini (2000-2002), Aldo Coppola (2000-2001, 2003-2004), Kreo (2001-2003), Vogue Eyewear (2001-2005), Blumarine (2003-2004), Glenfield (2005-2006), Talco (2009-2012). Ha inoltre posato nuda per il calendario sexy 2000 della rivista GQ, foto di Fabrizio Ferri.

Vita privata

Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando era conduttrice di La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998. I due hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, un modello israeliano [8], con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Entrambi hanno dichiarato di non volere figli. Mentre la Barale ha dichiarato di volersi sposare, lui si è sempre dimostrato contrario alle nozze [9]. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura, specificando: «Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti»Il video su instagram dell’arrivo da Meta di Sorrento a Positano in Costa d’ Amalfi…