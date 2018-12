Panifici e biscottifici i NAS sui Monti Lattari, sequestro a biscottificio di Agerola l paese che si affaccia sulla Costiera amalfitana . Dolci e prodotti gastronomici natalizi non tracciabili, scatta il maxi – sequestro sui monti Lattari. I carabinieri del Nas di Napoli, nell’ambito di interventi sul territorio per contrastare, in questo periodo di festività natalizie, la vendita di prodotti non certificati e autorizzati, hanno eseguito un blitz con conseguente maxi – sequestro, presso un biscottificio di Agerola.

Gli agenti, a conclusione di una ispezione igienico – sanitaria, hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 164 chili di prodotti da forno e natalizi (tozzetti alle noci, tarallucci al vino bianco, tarallucci al vino rosso, freselle, panettoni farciti al cioccolato e non) pronti per la vendita al dettaglio. I prodotti erano privi di qualsiasi indicazione in grado di consentire agli acquirenti di risalire alle procedure o ai sistemi di tracciabilità e rintracciabilità alimentare. Gli stessi prodotti non erano conformi alle vigenti normative in materia igienico – sanitaria.

Si tratta della seconda operazione effettuata ad Agerola nel giro di poche settimane.

Lo scorso novembre, infatti, un altro ingente quantitativo di dolci fu sequestrato all’interno di una nota pasticceria della frazione San Lazzaro, sempre dai carabinieri del Nas. I controlli alimentari proseguiranno fino a Capodanno in tutti i comuni dei monti Lattari. Oltre a panifici e biscottifici, saranno controllati con meticolosa attenzione pescherie, caseifici (con particolare attenzione alla produzione di provolone del monaco), salumerie, bar e i tanti ristoranti aperti in queste festività. L’obiettivo è di garantire un Natale sicuro ai cittadini, da un punto di vista alimentare. Unì’attività, quella messa in campo dalle forze dell’ordine, cominciata già da diverse settimane e che punta a garantire maggiore qualità alimentare in vista dei tradizionali cenoni di Natale e di Capodanno.