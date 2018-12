Pallavolo. La Snav Folgore Massa cade a Taranto

A Taranto la squadra maschile di pallavolo di Massa Lubrense, la Snav Folgore Massa, scivola, prendendo una brutta caduta per 3-0. La squadra comunque non ha rinunciato a lottare fino alla fine, dato che nonostante il risultato pesante di 3 set a 0 sotto, i parziali sono stati lo stesso convincenti: i primi due sono finiti 25-22 per la squadra tarantina Erredi Assicurazioni Taranto, e l’ultimo 25-21. E’ un risultato che comunque non ha compromesso la classifica dato che la squadra di Massa Lubrense resta saldamente al secondo posto a +2 sulle inseguitrici Marcianise e Marigliano. La capolista “Ottaviano”, invece, prende sempre di più il largo portandosi a +5. La settimana prossima la Snav Folgore Massa giocherà in casa, a Sorrento, dove ospiterà Marcianise, una tra le pretendenti per la promozione nella categoria superiore.