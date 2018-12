Pagani. Un uomo dal balcone spara colpi di pistola in strada

L’uomo è un pregiudicato che non è nuovo a fatti del genere e stamane era in evidente stato di alterazione psicofisica per compiere quello che ha fatto. Si è affacciato dal balcone e con la sua pistola ha cominciato a sparare colpi in strada, così a caso. Tutto questo è accaduto a Pagani, in Via De Gasperi. Ha danneggiato alcune automobili in transito ed in particolare una Fiat Punto che era ferma lungo la strada. Gli spari, ovviamente, hanno messo in allerta i residenti che hanno chiamato fin da subito le forze dell’ordine. Così P.A. è stato trasferito al carcere di Fuorni. Ha provato, oltremodo, a sparare anche a degli operatori ecologici che per fortuna non hanno subito alcun tipo di danno fisico.