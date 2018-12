Per ottenere la Bandiera Blu a Massa Lubrense 4 mila euro alla ditta Serena Esposito. L’amministrazione Balduccelli conferisce incarico per redigere il questionario e altre incombenze per poter ottenere la Bandiera Blu dalla FEE. Riconoscimento che prima aveva solo con Positano , unico paese della Costiera amalfitana, e ora condivide con Sorrento e Piano di Sorrento. A dire il vero vari comuni, tipo Amalfi, Vico Equense, ma anche altri della Penisola sorrentina e delle province di Napoli e Salerno, la prima col Cilento per Bandiere Blu in Campania e nel Sud Italia, non hanno proprio richiesto tale riconoscimento. Questo viene dato in base a requisiti dichiarati dagli stessi comuni con appositi questionari da compilare per cui occorre affidarsi a dei professionisti. Ecco la delibera Bandiera Blu determina Massa Lubrense