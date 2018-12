Ospedale di Castiglione in “zona disagiata”: la Conferenza dei Sindaci accelera ed incontrerà il governatore De Luca

La Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi guarda già al nuovo anno, mettendo in cima alle priorità la questione Sanità in Costiera Amalfitana. Il prossimo 3 Gennaio, la presentazione del calendario nell’aula Scozia dell’Ospedale San Leonardo (ore 10) sarà salutata dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il delegato per la sanità della Conferenza, il sindaco di Minori Andrea Reale, porterà importanti istanze per il futuro del nosocomio costiero: sarà “un momento di sintesi sul tema della Sanità e anche un occasione per ribadire al Presidente De Luca di accelerare le procedure per concretizzare la previsione del plesso di Castiglione di Ravello come “Ospedale in Zona Disagiata” con relativi servizi e posti letto” – ha dichiarato il sindaco Reale.