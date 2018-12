Dura risposta dei Sindaci dell’isola di Capri alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull’emergenza sanitaria in cui versa il territorio. I Sindaci di Capri e Anacapri, Gianni De Martino e Franco Cerrotta, nel chiedere ancora una volta un urgente incontro sul tema, sottolineano la drammaticità delle condizioni in cui versa l’intera organizzazione ospedaliera di Capri, nonostante gli impegni e programmi assunti in più occasioni, e contestano ogni tentativo di minimizzarne la assoluta gravità dicendosi stufi dell’inerzia e della “strafottenza” di chi ha diretta competenza sulla sanità. Di seguito viene riportata la lettera inviata dai Sindaci al Presidente De Luca.