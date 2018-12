One More Red Naima continua il successo di Evenflow pubblicato da Positano My Life di Massimo Capodanno. Naima Morelli, o Red Naima, originaria di Sorrento, ma cittadina del mondo, dal Giappone a Parigi, ci ricorda nel suo stile i migliori Manga, ovviamente non siamo esperti fumettisti, ma il suo tratto leggero e profondo nello stesso tempo coinvolge e avvolge. Appassionata e cultrice anche di arti marziali, Naima esprime anche una filosofia nelle sue tavole, in ognuna sembra vederci un barlume di luce e di vitalità , un messaggio di gioia di vivere che nasce da una grande anima. Ogni sabato una puntata sul blog Positano My Life del nostro Massimo Capodanno più in forma che mai da non perdere.