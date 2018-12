Notte Bianca al Rione Sanità con il Presidente Roberto Fico

Durante la serata dell’Immacolata il rione Sanità di Napoli si è trasformato in una grande festa:

a partire dalle 18:00 il quartiere, interamente pedonalizzato, è stato animato da musica, spettacoli e bancarelle ricche di cibo. Tanti gli artisti e gli ospiti che hanno aderito all’evento, partecipando tutti a titolo gratuito, solo per l’amore e la voglia di animare la serata. Presente anche il Presidente della Camera Roberto Fico, che con estrema gentilezza e cordialità, ha deciso di trascorrere il suo sabato sera all’insegna dell’amicizia e del calore che solo il popolo partenopeo può trasmettere. Questa è la prima tra le varie manifestazioni che fanno parte del Festival “Benvenuti al Rione Sanità”, un’iniziativa fortemente voluta da chi quotidianamente vive questo quartiere, i commercianti, la Fondazione San Gennaro e la Terza Municipalità. Lo scopo infatti è quello di far riemergere e risollevare il rione, valorizzarlo, così da non considerarlo più una periferia chiusa di Napoli, bensì un luogo invaso da turisti italiani e stranieri.

Complimenti agli organizzatori e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento.

L’articolo è accompagnato dalla foto di Fulvio Palmieri, anch’egli ospite della spettacolare serata, estrapolata dalla sua diretta durante l’incontro con il Presidente Fico.