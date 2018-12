Nocelle il borgo sul Sentiero degli Dei di Positano preferito dallo “Star Tribune” . Diane Sisko di Woodbury travel blogger ha usato parole entusiasmanti per il borgo della Costiera amalfitana .

Durante un tour dell’Italia con gli amici tra Venezia, Firenze e Roma, Diane si è fermata anche in Costiera Amalfitana e ha deciso di non soggiornare nel centro di Positano, ma a Nocelle, per godere di un soggiorno più rilassante e di una veduta della Costa dall’alto.

«La Costiera Amalfitana – scrive la donna – è una splendida zona di montagne scoscese, ideale per escursioni, mangiare favolosi piatti italiani e vedere le viste più spettacolari di piccole città situate su un mare blu intenso e scintillante».

E poi descrive Nocelle, definendolo «un posto incantevole con una piccola drogheria, un ristorante con cibo delizioso, ville romantiche e il luogo in cui abbiamo fatto uno dei nostri pasti più memorabili in Italia. Una donna e sua madre hanno preparato e servito un pasto di sei portate che era la fine del mondo».

Insomma qui dove si spazia fra il mare della Costa d’ Amalfi fino a Punta Campanella e la Terra delle Sirene e dei Monti Lattari si sta davvero bene