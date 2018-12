Nick Nolte festeggia con la “Bella Capri” e la Croce Azzurra nella parrocchia di Santo Stefano. L’attore americano Nick Nolte ha partecipato, a sorpresa, al brindisi di fine anno dell’associazione Croce Azzurra di Padre Pio ballando sulle note delle melodie napoletane del gruppo folk “Bella Capri”. L’attore 77enne dalla folta barba, che si trova per il Capodanno a Capri ospite della manifestazione “Capri Hollywood”, stava visitando la chiesa quando è stato attirato dai canti popolari. In men che non si dica si è lasciato “trascinare”. Immancabile la foto di gruppo con alcuni soci della Croce Azzurra e con una delegazione di componenti della “Bella Capri”, insieme a tanti sorrisi e abbracci.