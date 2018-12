Natale con Positanonews, gli eventi: la Calata della Stella ad Atrani, il presepe a Fornillo a Positano, Ravello, Amalfi e Sorrento , fra Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana seguiamo tutto sui nostri social, guardate la Pagina Facebook Positanonews e instagram ma sopratutto Positanonews nella sezione Eventi . Tante le nostre iniziative per i lettori, l’ultima il calendario 2019 con le foto selezionate da Peppe Di Martino con gli eventi di rilievo mese per mese del 2018, quindi un almanacco dell’anno passato col calendario, numeri limitati.

Questa sera gli appuntamenti che consigliamo in Costa d’ Amalfi, la benedizione del Presepe a Fornillo, il primo fatto nella Grotta in Costiera, alle 19, poi la Calata della Stella ad Atrani alle 23. Ogni paese ha tanti eventi e spettacoli che sono calendarizzati su Positanonews Eventi, l’unica piattaforma che consente di trovare giorno per giorno e località per località gli eventi che interessano delle coste di Salerno e Napoli in Campania.

Girar per presepi è bello sia fra Ravello, Minori, Amalfi e Positano, ma sono tantissi i presepi napoletani realizzati da maestri artigiani nelle chiese della penisola sorrentina , in particolare vanno segnalati quello della Santissima Annunziata di Vico Equense e della Basilica di Santa Maria del Lauro di Meta, senza dimenticare la splendida natività allestita presso il Sedil Dominova nel cuore di Sorrento o il grande presepe realizzato presso il Museo Correale.

Il più significativo è quello di Sant’Agnello i pastori ritrovati dai carabinieri sono la cosa più preziosa e bella di questo Natale.

A Santo Stefano, dalle ore 18 alle ore 20, si potrà assistere alla rappresentazione del maxi presepe vivente organizzato dalla comunità parrocchiale nel borgo collinare di Casarlano, sempre a Sorrento, giunto alla XI edizione. Repliche il 28, 29 e 30 dicembre, poi dall’1 al 6 e il 12 e 13 gennaio.

Fitto anche il cartellone dei concerti. A Sorrento domani alle ore 18, nella chiesa dell’Annunziata si esibisce la “Sinfonietta International Chamber orchestra”. Alle ore 19:30 a Vico Equense il tradizionale concerto di Natale nella Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, protagonisti il contralto Candida Guida e i musicisti dell’orchestra “Camerata Sorrentina”. Tornando a Sorrento, in piazza Tasso, domani e mercoledì, divertimento per i bambini con il Teatro dei burattini dei Fratelli Mercurio. Attesa anche la partenza della Caccia al Tesoro, al via la sera di Natale sempre in piazza Tasso.

Se ci spostiamo sui Monti Lattari ad Agerola la bellezza unica del Presepe Vivente a Capri la suggestione dei colori natalizi e Capri Hollywood , poi il Cilento che coltiva ancora antiche tradizioni e altro ancora .. Buon Natale da Positanonews voi lettori che ci seguite da quasi 14 anni oramai siete Positanonews

