Nasce PIDMed, il primo Punto Impresa Digitale a vocazione mediterranea. Appuntamento a Salerno e Caserta

Aprire anche alle micro, piccole e medie imprese italiane le porte alla quarta rivoluzione industriale: è l’obiettivo di PIDMed, il prototipo di Punto Impresa Digitale ideato ‘a misura’ per il nostro tessuto imprenditoriale e generare un modello d’innovazione coerente con le sue peculiarità.

A lanciare la sfida per la nascita di Industrie 4.0 ‘alla mediterranea’ sono Alex Giordano e Derrick de Kerckhove, due tra le menti più brillanti del panorama mondiale dell’innovazione digitale. Il punto di partenza è la Campania dove il 10 e 11 dicembre (a Salerno e Caserta) incontreranno gli imprenditori di Salerno e di Caserta per costruire insieme un prototipo di Punto Impresa Digitale Mediterraneo.

“Impresa 4.0 – spiega Alex Giordano, dell’università Federico II di Napoli e direttore scientifico di Societing 4.0 – è un termine legato a un nuovo paradigma industriale che contempla un cambiamento ‘rivoluzionario’, paragonabile ai tre precedenti epocali passaggi industriali legati ognuno ad una tecnologia”. La prima con le macchine a vapore nelle fabbriche, la seconda con l’energia elettrica e la terza con informatica e elettronica. La nuova rivoluzione industriale fa leva su un mix di fattori tecnologici tra cui i Big Data e l’IoT (l’internet delle cose) e guarda alla smart factory (o fabbrica intelligente) come punto di arrivo.

“Il modello economico del Nord Europa o della Silicon Valley – prosegue Giordano – potrà pure essere l’ideale per città metropolitane come Berlino o Londra, dove si trovano multinazionali e giganti dell’economia digitale, ma non può essere sostenibile per l’Italia. Ma è il tempo di addomesticare le tecnologie per rilanciare e fare grandi le nostre imprese nel mondo, producendo impatti positivi sull’economia, l’ambiente e le nostre comunità”.

Per sostenere le micro, piccole e medie imprese italiane in questa transizione verso la quarta rivoluzione industriale è dunque necessario un sostegno mirato. La base sono i Pid (Punti Impresa Digitale), strutture di servizio previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, varato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, attivati sui territori mediante le Camere di Commercio e dedicati alla diffusione della cultura e della pratica digitale delle MPMI (Micro Piccole e Medie Imprese) di tutti i settori economici.

Il nuovo passo è ora PIDMed, il prototipo di un Punto Impresa Digitale a vocazione mediterranea, promosso dalle Camere di Commercio di Salerno e di Caserta, in partnership con il programma Societing 4.0 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (recentemente nominata Competence Center del Piano Nazionale Impresa 4.0) e il supporto di UnionCamere. PIDMed si propone proprio di approcciarsi al modello di impresa 4.0 con una visione “mediterranea”, ovvero una visione capace di adattarsi e quindi di valorizzare il tessuto imprenditoriale italiano nel quale si inserisce.

Il doppio appuntamento è a Salerno il 10 dicembre e a Caserta l’11 dicembre, ingresso gratuito previa registrazione su www.pidmed.eu oppure ai seguenti link

Salerno https://www.eventbrite.it/e/le-opportunita-del-piano-nazionale-impresa-40-c-tickets-53141908880

Caserta https://www.eventbrite.it/e/le-opportunita-del-piano-nazionale-impresa-40-c-tickets-53207955427

Alex Giordano – Membro dello IADAS (Accademia di Arti e Scienze Digitali di New York), e direttore scientifico del programma di ricerca/azione Societing4.0 dell’Università Federico II° di Napoli. Autore tra l’altro di Marketing Non Convenzionale (Sole24Ore 2007) e Societing Reloaded (Egea 2013).

Derrick de Kerckhove – Sociologo, giornalista e direttore scientifico di Media Duemila e Osservatorio TuttiMedia. Autore tra l’altro di La pelle della cultura: un’indagine sulla nuova realtà elettronica (1996) e La rete ci renderà stupidi (2016).