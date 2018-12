3 Gare senza gol subiti Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per tre partite di fila in campionato: i partenopei non ci riuscivano da gennaio

1 Rete di Albiol Primo gol in questo campionato per il difensore del Napoli Raul Albiol che in Serie A non segnava dallo scorso maggio

Raul Albiol, 33 anni, festeggiato dai compagni dopo il gol che vale il successo Getty

L’ultimo pallone, e mancavano quaranta secondi, è perfido e velenoso: è un concentrato di cattivi pensieri che restano lì, a galleggiar nel nulla, è un’aritmia che prende il San Paolo e lo lascia deambulare nel vuoto. E però anche altro: è una parabola per uscirsene dall’inferno, per sfuggire alla (mala)sorte e lanciarsi nell’universo stellato d’un uomo già fatto e finito, avrà pure solo ventuno anni, ma si vede a occhio nudo che si sia dinnanzi ad un fenomeno. L’ultimo pallone è tormento ma anche estasi, è fierezza e orgoglio, però anche rabbia e dolore, è una vita che Alex Meret va a riafferrare, per lanciarsi nella gloria e assorbirla, respirarla, godersela. L’ultimo pallone che Fares scova dal mischione e dalla nebbia di una partita stranissima, proprio una di quelle che chiamano sporche e che in prossimità del Natale escono così, come insospettabili regali, sta finendo lì, nell’angolino, e ormai sembra (quasi) dentro, una carezza per la Spal e una pugnalata per il Napoli stralunato e disadorno: ma il talento ha un senso, lo percepisci, s’è appena saggiato nella chiusura apparentemente normale su Paloschi, quando Meret emerge dal proprio tunnel, va giù, allunga le mani, e ricaccia fuori tutto quello che porta dentro di sè, la tristezza e la malinconia, i retropensieri e pure il dolore fisico.

CAPOLAVORO. Questi si chiamano capolavori, senza se e senza ma, raccontano la lucidità e l’esuberanza tecnica d’un giovanotto che è nato campione e ora deve dimostrare di esserlo: quella prodezza è un architrave per conquistare il futuro ma anche un solenne aiuto per quel Napoli distratto, a cui basta il minimo sindacale per stare là dove vuole essere, adesso addirittura con 8 punti in più dell’Inter, affinché possa credere in qualcosa. Ma è stata un’ora e mezza di difficoltà sparse, forse sarà il virus che trasmettono le provinciali, e le statistiche magari diffondono sicurezze mai avvertire pure nel 62% di possesso palla, nelle 24 conclusioni, nel controllo di una sfida che il Napoli non ha mai saputo chiudere, né ha dato l’impressione di saperlo fare.