Scandaloso quello che è successo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dove la chirurgia è rimasta chiusa per oltre un’ora a causa di una vera e propria invasione di formiche. Un fatto sicuramente molto grave per quanto concerne un presidio ospedaliero dove dovrebbero essere preservate le misure igieniche in ogni caso. Il membro della commissione sanità e consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, riporta un video sulla propria pagina Facebook che vi mostriamo, e commenta così:

#Prontosoccorso chirurgico del San Giovanni Bosco chiuso per emergenza #formiche. #Verdi: “Assolutamente inaccettabile, è un evento gravissimo. Serve bonifica strutturale dell’ospedale”

“Non è accettabile che l’accettazione chirurgica del Pronto Soccorso di un ospedale resti chiusa a causa delle formiche per oltre un’ora”. Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità denuncia la chiusura del reparto dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. “Ho già parlato con il direttore generale della Asl Napoli 1 Forlenza che mi ha garantito la riapertura delle sale chiuse intorno alle 12 del pronto soccorso dopo una immediata disinfestazione. Quello che è successo oggi resta un fatto però di una gravità inaudita. Non è accettabile in alcun modo che un reparto resti chiuso a causa di un’invasione di formiche dalle ore 12 alle 13 circa. Le carenze igieniche negli ospedali sono un problema che deve essere affrontato immediatamente e strutturalmente. Occorre una attività preventiva determinata per evitare che scene come quella di oggi possano ripetersi”.