Napoli. Registrati ancora terremoti sul Vesuvio dopo gli scorsi giorni

Proprio un paio di giorni fa abbiamo riportato un altro articolo dove sul Vesuvio sono stati registrati svariati sciami sismici. Oggi, 1 dicembre 2018, nuovamente il Vesuvio torna a tremare e questa volta gli abitanti che sono del posto e che risiedono nelle aree circostanti hanno avvertito le scosse: alle 11.10 una di magnitudo 1.8; con ipocentro e profondità di 2,7 km, che è stata quella più rilevante, poi ce ne sono state altre due di assestamento. L’Osservatorio Vesuviano precisa che ne sono in corso anche altre ma molto meno intense. I cittadini si sono preoccupati molto in quanto, almeno in quest’occasione, le hanno avvertite e sono andati nel panico.