Napoli, ecco il parcheggiatore da 50 anni: «Paga, sono io il padrone della strada»

«Sono qui da oltre cinquant’anni, sono il padrone della strada. Devi portarmi rispetto… Non mi interessa che sei la moglie del carabiniere, qua si fa come dico io». E’ così che il capo dei parcheggiatori abusivi del centro storico di Napoli si imponeva a chi rifiutava di pagargli il costo per la sosta dell’auto in via Sedile di Porto, alle spalle della zona dell’università, di negozi e uffici. Agli atti non ci sono intercettazioni.

Il dettaglio emerge dalle indagini e dal confronto con le testimonianze degli automobilisti vessati dai «signori della sosta» e rintracciati dagli inquirenti in un secondo momento per completare il quadro già delineato dall’attività dei carabinieri della compagnia Napoli Centro e dalle immagini di due telecamere investigative posizionate in modo tale da inquadrare tutta via Sedile di Porto e riprendere l’incessante lavoro degli abusivi, di giorno e di notte. Le indagini sono durate circa tre mesi, hanno ricostruito ben 27 episodi contestati come estorsioni e hanno portato l’altro giorno al provvedimento cautelare che allontana dalla Campania gli otto parcheggiatori abusivi indagati, una misura cautelare chiesta dal pm Raffaello Falcone e firmata dal gip Rosa de Ruggiero, e unica nel suo genere nell’ambito della lotta a questo tipo di illegalità.