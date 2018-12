IL NAPOLI A “MAZZO…” FORSE VINCE #LALTROCALCIO Gimax

A Milano si ritrova un arbitraggio contro.

Da Repubblica

Il presidente azzurro fa gli auguri di Natale e parla della prossima partita riferendosi al direttore di gara: “Spero si comporti bene. La Var è stata inserita per tutelare anche gli investimenti, non immaginavo potesse essere un ulteriore strumento in mano ai fischietti”

Approfondimenti e servizio Gigione Maresca

Un campionato di calcio condizionato dal potere economico attraverso società satellite.

Sponsorizzazioni che possiamo definire collaterali e di sostegno alla causa bianconera. Campionato dirottato a Torino e forse falsato con l’informatica da un calendario favorevole per i bianconeri, Var forse utilizzata solo in prove tecniche e in “menopausa” del gioco sul calcio in campo. Arbitri designati a tavolino con il bilancino pro- Juve, e sistema marcio da anni. Doping di ogni tipo con protagonisti personaggi e pseudo tifosi e gente indagata per reati sotto la lente della polizia giudiziaria su indagini penali circa affari loschi di simpatizzanti bianconeri.

Banti a Bergamo per l’incontro Atalanta – Juve.

Mazzoleni a Milano per un puzzle già visto in passato. Designazioni programmate per un futuro rosa e scudetto a Torino.

A Livorno già si festeggia lo scudetto bianconero ?

Cosa ci fa pensare a un calcio malato ?

Nessuno reagisce al sistema di potere arbitrale che sceglie gli uomini giusti per annichilire gli avversari anche a distanza. In Italia sempre scelte discutibili ogni domenica di calcio.

Una volta il sorteggio domenicale degli arbitri ha sentenziato la vittoria finale del Verona.

Un livornese che arbitra ancora la Juve fa pensare all’amicizia parrochiale tra Max Allegri e il fischietto di turno e tale designazione fa sorgere dubbi d’imparzialità di tutta la categoria.

A Milano dirige Mazzoleni per la partita dellla squadra interista contro il Napoli.

Tosta la dichiarazione del presidente azzurro.

Napoli, De Laurentiis: “Mazzoleni? Brutta notizia, con noi cattivo e non imparziale”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Il presidente irritato per la designazione arbitrale di Inter-Napoli. Poi bacchetta la Var: “Serve a tutelare gli investimenti, non per lasciare dubbi”

24 Dicembre 2018 – Milano

A Natale siamo tutti più buoni. O forse no, a giudicare dalle dichiarazioni al vetriolo di Aurelio De Laurentiis a due giorni dalla sfida del suo Napoli con l’Inter, big match post natalizio.

Ascoltiamo ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente degli azzurri che ha commentato la designazione di Paolo Silvio Mazzoleni come arbitro della sfida di San Siro, in programma il giorno di Santo Stefano.MAZZOLENI E VAR —

“Mi date una brutta notizia. Mazzoleni mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo e non imparziale.

Il problema arbitrale crea amarezza e forte disappunto.

Mi raccomando, comportatevi da persone perbene”, ha dichiarato De Laurentiis una volta messo al corrente della designazione arbitrale. Per il patron partenopeo nessun giro di parole.

A Milano si va per vincere senza considerare il problema arbitrale e l’atmosfera di crisi in casa Inter.

Anche per quanto concerne l’utilizzo dell’assistenza video la riflessione è da tenere presente per quanto concerne il futuro serio del calcio.

“Il Var è stato inserito per tutelare anche gli investimenti, non immaginavo potesse diventare un ulteriore strumento in mano agli arbitri, che sono finanziati da noi. Dovrebbe esserci la capacità di essere equidistanti: chi sta al video deve stoppare tutto quando in caso di episodi complessi, altrimenti rimangono i dubbi su un sistema che può indirizzare l’acqua a certi mulini”.