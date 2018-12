Napoli. MANN. Ichneutai di Sofocle nello sviluppo drammaturgico “I Segugi di Ossirinco”, dello scrittore e poeta inglese contemporaneo Tony Harrison.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – TEATRO E MEMORIE FUTURE AL MANN.

Nell’ambito della manifestazione INCONTRI DI ARCHEOLOGIA al MANN di Napoli ICRA Project – Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore, organismo di alta formazione nel campo delle discipline teatrali e performative, diretto da Lina Salvatore e Michele Monetta – per il progetto MEMORIE FUTURE, in collaborazione con il Servizio Educativo del MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli – presenta: “Ichneutai”, il dramma satiresco di Sofocle nello sviluppo drammaturgico “I Segugi di Ossirinco”, dello scrittore e poeta inglese contemporaneo Tony Harrison.

L’incontro con letture sceniche sarà a cura del regista Giovanni Greco, docente all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, che ne ha tradotto il testo per Einaudi.

Ichneutai: I segugi di Ossirinco nasce come riscrittura-traduzione di un genere estinto, minore, basso: un dramma satiresco di Sofocle, andato perduto nella tradizione manoscritta e riscoperto in forma frammentaria tra le sabbie di Ossirinco (Egitto) nel 1907 dai due papirologi inglesi. È proprio dalla vicenda storica che parte Harrison, mettendo in scena i due papirologi che scavano freneticamente alla ricerca di preziosi papiri.

La rappresentazione andrà in scena alla Sala Conferenze del MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, piazza Museo 19 il 20 dicembre 2018 alle ore 16:00

Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria telefonando al Servizio Educativo – tel.081 4422328 e 081 4422270 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 15:00.

