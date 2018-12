Articolo di Maurizio Vitiello – SUCCESSO DI “GRETA & THE WHEELS” IN CONCERTO ALLA GALLERIA TOLEDO DI NAPOLI.

SUCCESSO IL 22 DICEMBRE 2018

PER “GRETA & THE WHEELS”

IN CONCERTO ALLA GALLERIA TOLEDO

Il primo appuntamento della rassegna “Song” sulla musica d’autore, quest’anno in collaborazione con il BeQuiet, ha ospitato il giovane gruppo new folk.

Successo, sabato 22 dicembre 2018, alla Galleria Toledo (Via Concezione a Montecalvario, 34), per la band “Greta & The Wheels”, ormai rivelazione del panorama della musica napoletana, che ha aperto la rassegna sulla musica d’autore e i talenti emergenti, organizzata dal teatro in collaborazione con l’associazione BeQuiet.

L’opening act è stato affidato alla giovane promessa Lorenzo Girotti.

Con il concerto di “Greta & The Wheels” è andato in scena un repertorio dalle sonorità prevalentemente new folk in cui i giovani musicisti hanno presentato brani inediti e hanno svelato sorprese preparate per l’occasione.

Il gruppo si è esibito in sestetto: Greta Zuccoli (voce), Emiliano Attolini (chitarra), Lorenzo Campese (tastiere e voci), Caterina Bianco (violino), Marco Maiolino (basso) e Carlo Di Gennaro (batteria).

Dopo essersi fatti spazio sulla scena napoletana dal 2017 con il primo EP omonimo (da cui i due singoli “Darwin” e “Swinging in the town”), lo scorso gennaio la band ha realizzato una versione di “Grazie dei Fiori”, sigla dell’omonimo programma su Rai Tre.

La leader del gruppo, Greta, ha duettato per la prima volta con il noto cantautore irlandese Damien Rice lo scorso dicembre all’Olympia di Parigi ed è tornata al fianco della star internazionale in occasione del suo tour estivo in barca a vela “Wood Water Wind Tour”.

La giovane cantautrice ha anche preso parte al nuovo progetto Amnesty International “Eleonor Dream” che l’ha vista ospite di vari eventi in tutta Europa insieme a grandi artisti del panorama internazionale.

Da seguire, anche nel futuro.

Maurizio Vitiello.