La Juve e gli azzurri campionato a parte .

Juventus-Inter 1:0 Con un gol di Mandzukic-errore di Asamoah che si fa attaccare alle spalle-la Juventus vince il derby d’Italia. L’Inter paga i suoi errori-sprecate clamorose palle-gol con Gagliardini-palo-e Politano, i Campioni capitalizzano al massimo un buon 2^tempo”. Questo il commento del giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi sulla partita di ieri sera tra Juventus e Inter.

Napoli Frosinone 4 – 0 . Il Napoli vince facile sul Frosinone, il miglior modo possibile per presentarsi alla sfida decisiva di Champions League contro il Liverpool, scrive Ventre su Il Mattino . La sblocca subito Zilerinski dopo sette minuti, il raddoppio di Ounas, il migliore in campo al 40′ del primo tempo. Nella ripresa la doppietta di Milik: gol di testa (il primo del Napoli nella stagione) e la seconda con un tocco sotto misura su cross preciso di Ghoulam.

L’algerino è rientrato 13 mesi dopo un lungo infortunio ed è stata una delle note liete del pomeriggio del San Paolo. Esordio stagionale anche per Meret, il portiere che si era infortunato il secondo giorno di allenamenti in ritiro e nel secondo tempo del tedesco Younes, fuori da diversi mesi per la rottura del tendine di Achille.

Ancelotti cambia sette pedine rispetto a Bergamo e lascia titolari Koulibaly in difesa, Allan e Hamsik a centrocampo e Insigne in attacco. Poi tanto volti nuovi in tutti i ruoli, tra questi Luperto schierato da difensore centrale in coppia con Koulibaly. Atteggiamento giusto rispetto alla partita precedente contro il Chievo: concentrazione ed intensità, il Napoli subito calato in pieno nella partita. Nessun calo di tensione e predomini assoluto

NAPOLI (4-4-2)

Meret; Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Ounas (27’ st Younes), Allan, Hamsik (34’ st Diawara), Zielinski; Milik, Insigne (30’ st Rog).

In panchina: Ospina, Karnezis, Malcuit, Mario Rui, Callejon, Fabian Ruiz, Mertens, Maksimovic. All. Ancelotti.

FROSINONE (3-5-2)

Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (26’ st Ghiglione), Chibsah, Maiello (30’ st Soddimo), Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti (15’ st Ciano.

In panchina: Bardi, Molinaro, Vloet, Ciofani, Perica, Sammarco, Brighenti, Salamon, Crisetig. All. Longo.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

RETI: 7’ pt Zielinski, 40’ pt Ounas; 23’ st e 39’ st Milik.

NOTE: ammoniti Campbell per gioco scorretto, Cassata per proteste e Zielinski per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 9-3. Recuperi: 1’ pt e 3’ st. Var 0. Spettatori: 34.631 per un incasso di 481.591,33 euro