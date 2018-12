Napoli. Chiesa di San Potito. Successo pieno del Maresa Galli Trio.

Servizio di Pino Cotarelli e Maurizio Vitiello – “MARESA GALLI TRIO SKEYCHES OF SWING” con Maresa Galli, Bruno Persico e Enzo Amazio.

vocalist: Maresa Galli

al piano: Bruno Persico

alla chitarra: Enzo Amazio

Accolta dal favore del pubblico l’elegante e raffinata esibizione, del 25 novembre 2018, della bravissima vocalist Maresa Galli, accompagnata dal maestro Bruno Persico al piano e dal maestro Enzo Amazio alla chitarra, avvenuta nella Chiesa di San Potito, riaperta il 22 giugno 2017, dopo la chiusura avvenuta nel 1980 e la successiva concessione a opera della Curia Vescovile a favore dell’associazione “Ad Alta Voce” (presidente M° Carlo Morelli).

Una magica atmosfera in cui le sofisticate atmosfere dell’elegante scaletta dei pezzi musicali selezionati con gusto e competenza dal Maresa Galli Trio, sono risultate in armonia con l’ambiente mistico e con i capolavori presenti nella splendida chiesa di San Potito. Ricordiamo, infatti, capolavori come i dipinti della Madonna del Rosario di Luca Giordano (1664), I Miracoli di San Potito (1784) e l’Immacolata (1791) di Giacinto Diano, il Martirio di San Potito di Niccolò de Simone (1654), Madonna e santi di Andrea Vaccaro, Madonna della Purità e santi di Pacecco De Rosa, che meritano visibilità.

I virtuosismi vocali di Maresa Galli e gli assoli di chitarra e di piano dei due ottimi maestri di musica, hanno deliziato un pubblico attento e competente, che ha sottolineato con applausi ogni singola esibizione, evidenziando di aver gradito i bei pezzi esibiti, fra cui: Foglie morte, A Night In Tunisia, When I fall in love, Tenderly, pezzi di Tom Jobim e di George Gershwin.

Il Maresa Galli Trio ha dimostrato quindi, ancora una volta, che con la qualità canora e la preparazione musicale, si può pervenire a una maturità di esibizioni che meritano successo e platee sempre più ampie.

Pino Cotarelli

Maurizio Vitiello