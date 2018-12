Napoli. Chiesa di San Nicola a Nilo. C O N C E R T D E N O Ë L.

Articolo di Maurizio Vitiello – C O N C E R T D E N O Ë L al Centro Storico di Napoli.

III Concerto della I Rassegna Musicale della

Comunità di Sant’Egidio

C O N C E R T D E N O Ë L

Domenica 16 Dicembre 2018, h. 18,00

Chiesa di San Nicola al Nilo

Via San Biagio dei Librai, 10 – Napoli

Corale Franco – Italiana di Napoli

(con la partecipazione del coro della Comunità di Sant’Egidio)

Chitarra, Cristina Galietto

Flauto, Arianna Onorato

Percussioni, Antonino Anastasia

Solisti, Giada Canzanella, Tiziana Fabbricatti, Dario Cavaliere

Direttore, Roberto Franco

Da non mancare; da seguire, assolutamente, per la qualità della compagine artistica.

Aperto a tutti; offerta libera.

Maurizio Vitiello