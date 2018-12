Napoli. Cafè Philo. Presentazione del libro CARAVAGGIO A MESSINA Storia e arte di un “pittore dal cervello stravolto”, Giambra Editori.

Segnalazione – A “CASA DI RITA” per il decennale dell’attività di Cafè Philo Valentina Certo con CARAVAGGIO A MESSINA Storia e arte di un “pittore dal cervello stravolto”, Giambra Editori.

Giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 17.30, a “CASA DI RITA”, in Via Mezzocannone, 143 – Napoli, in occasione del decennale dell’attività del Café Philo, in collaborazione con Peripli Culture e Società Euromediterranee e il Dipartimento Campania dell’Associazione Nazionale Sociologi, sarà presentato il libro di Valentina Certo CARAVAGGIO A MESSINA Storia e arte di un “pittore dal cervello stravolto”, Giambra Editori. Saluti e introduzione di Rita Felerico, ideatrice di Cafè Philo; a seguire interventi di Pino Cotarelli, giornalista pubblicista e operatore culturale, e Valeria Pagnini, dottore in ricerca in Storia dell’Architettura. Sarà presente l’autrice Valentina Certo con un contributo critico su proiezione di immagini. Modera: Maurizio Vitiello, sociologo, critico d’arte, responsabile area cultura e arti visive ANS – Campania.

Scheda sulla pubblicazione:

“Caravaggio a Messina” indaga il rapporto tra Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571-1610) e la città di Messina soffermandosi in particolare sulle vicende relative al soggiorno dell’artista nella città mamertina, tra il 1608 e il 1609, ricostruite attraverso testimonianze coeve, o immediatamente successive, finora poco note e studiate. Nella prima parte si procede a una opportuna contestualizzazione storica della Sicilia con particolare riferimento alla città di Messina e le vicissitudini urbanistiche, sociali, economiche e artistiche tra la fine del ‘500 e l’inizio dell’600, nonché quelle biografiche del pittore attraverso i documenti e gli scritti dell’epoca, senza tralasciare le ultime pubblicazioni. Il secondo capitolo è dedicato al soggiorno messinese di Caravaggio, analizzato attraverso le biografie, le fonti scritte in città e un attento studio del contesto artistico e culturale, dei luoghi e delle personalità incontrate dall’artista lombardo. Dalla Resurrezione di Lazzaro, all’Adorazione dei Pastori, Valentina Certo si sofferma anche sulle numerose e presunte opere dipinte da Caravaggio a Messina.

Caravaggio a Messina. Storia e arte di un «pittore dal cervello stravolto»

Valentina Certo

Editore: Giambra

Collana: La nostra terra

Anno edizione: 2017

Pagine: 152 p., ill. , Brossura

EAN: 9788898311828