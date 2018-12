NA 8/12/19 Teatro Italia Acerra pres.to spettacolo “Napule è sempe Napule”con Lidia Doliwer.

Riceviamo da Nando Iannuzzi e pubblichiamo

NAPULE E’ SEMPE NAPULE

Questo il titolo dato alla spettacolo presentato da Lidia Doliwer e la sua band che ritorna ufficialmente sulla scena dopo una breve pausa.

L’evento è stato presentato al foltissimo pubblico intervenuto, alla stampa, tv ed impresariato la sera dell’8 dicembre al Teatro Italia di Acerra.

Applauditissimo il varietà a cui hanno preso parte vari artisti suscitando grande interesse. Nel primo tempo si è avuto modo di ammirare la Doliwer, che ha proposto le più belle canzoni degli anni 60/70, interpretate magistralmente dalla stessa Lidia Doliwer e dal bravo cantante Nello Padula.

Interventi dell’artista Ciro Raciti che interpretava un ruolo non facile,quello di Pulcinella; egli tra l’altro ha presentato “Cicerenella” “Tammurriata Nera” ed altri brani ricevendo continui applausi.

Un corpo di ballo composto da 4 giovanissime e brave ballerine:Sara Presbitero, Nicole Iuorio, Rosy Di Domenico e Martina Chianese che facevano da coreografia ai vari brani. Grande è stato il successo quando hanno reso omaggio alle gemelle Kessler esibendosi in Dadaumpa e nella seconda parte dello spettacolo hanno dato vita alla famosissima ‘Ndrezzata.

La seconda parte è stata interamente dedicata alla bella ed immortale Canzone Classica Napoletana che la Doliwer ha interpretato con la bravura di sempre e con l’intervento dell’attore comico Ottavio Buonomo che si esibiva con brani di Viviani facendo anche omaggio all’indimenticabile Totò.

Sala gremita e pubblico che ha applaudito all’unisono.

I 5 musicisti della band: Tastiere-Osvaldo Nespolino e Giuseppe Di Cristo, Chitarra Raffaele Iovine, bass Andrea Nespolino, batteria Gaetano Di Pietra, hanno dimostrato degnamente la loro bravura.

Lidia Doliwer sarà nei teatri, piazze della Campania e in varie regioni Italiane da Aprile 2019.

In bocca al lupo” anche dalla nostra redazione.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews