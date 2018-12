NA 30/11/18 presso Cral Bagnoli è stato presentato il “Salotto Napoletano”

Cronaca di un evento

Venerdì 30 Novembre u.s. presso il Cral Comune di Bagnoli in via di Pozzuoli 62- Napoli, è stata presentata la serata inaugurale del Salotto Napoletano organizzata e diretta da Franca Maria Rodelli e Rita Pirro.

Franca Maria Rodelli è attrice, presentatrice di eventi e poetessa, mentre Rita Pirro è presidente dell’UNITAF – Unione Nazionale Italiana Teatro e Arti figurative, regista, pittrice e poetessa.

La serata è stata aperta da Ralph Stringile che ha brillantemente presentato la serata. Ralph Stringile dopo il saluto al numeroso pubblico intervenuto, ha presentato Franca Maria Rodelli e Rita Pirro che hanno dato il benvenuto agli ospiti. A seguire Ralph ha presentato il giornalista Enzo D’Anna che ha illustrato brevemente la storia di Pozzuoli e Campi Flegrei.

La serata canora è stata aperta dal tenore Giuseppe Scognamiglio con una canzone dal suo vasto repertorio.

Hanno partecipato Gianluigi Martone, Mela Macaluso, Igor Issorf, Antonio Onorato accompagnato alla chitarra da Giancarlo Matarazzo, Vincenzo Occupato, il maestro Mario Carbone, Lello Pipolo, Franca Maria Rodelli, Antonio Di Castaldo, Fausto Marseglia, Laura Grey, Enzo D’Anna, Antonella De Pasquale, Francesco D’Acunzo.

Non hanno potuto partecipare causa raffreddore Lilly Amati e Tina Bonetti.

L’evento è stato diviso in due tempi intervallati da un buffet di dolci e spumante.

Dopo poco più di 3 ore di spettacolo in cui abbiamo ascoltato un ventaglio di poesie e canzoni, la serata è stata chiusa dal presentatore Ralph Stringile che ha introdotto ancora il tenore Giuseppe Scognamiglio con un splendida interpretazione di ‘O sole mio.

Porgo i miei complimenti a quanti hanno organizzato lo spettacolo, ai poeti, ai cantanti, al maestro Mario Carbone al presentatore Ralph Stringile e a quanti con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews