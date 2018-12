NA 3/12/18 presso la V^ Municipalità presentato “Incontriamoci versi cantando”.

Cronaca di un evento.

Lunedì 3 Dicembre u.s. presso la V^ Municipalità Vomero- Arenella in via Morghen, Napoli, nella sala Silvia Ruotolo, Antonio Onorato con Gianfranco Matarazzo, Pippo Noviello e Francesco Liuzzi, hanno presentato lo spettacolo “Incontriamoci versi cantando di Giuseppina Busiello.

L’evento è stato aperto e presentato brillantemente da Giò Siciliano che ha ha cantato anche alcune canzoni in duo con Antonio Onorato.

Allo spettacolo, hanno partecipato diversi poeti e tra questi, hanno recitato versi: Antonio Venturini, Vincenzo Occupato, Enza Romano, Vittoria Alterio e il dicitore Antonio Giorgio. (mi mancano due nomi e mi scuso per non averli citati, ma se mi vengono comunicati li inserisco in questa cronaca).

Nonostante il pomeriggio piovoso la sala era gremita di ospiti che hanno applaudito ogni esibizione di canzoni e versi.

Due ore circa di spettacolo volate sulle note di poesie e canzoni cantate da Antonio Onorato accompagnato al piano dal maestro Pippo Noviello, dal chitarrista maestro Gianfranco Matarazzo e dal percussionista Francesco Liuzzi.

La serata è stata chiusa da Giò Siciliano e Antonio Onorato che hanno ringraziato e salutato il pubblico sulle note di “Simme e Napule paisà e di ‘a tazza e cafè “ a cui si è associato il pubblico a cantare con i protagonisti.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews