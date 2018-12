NA 20/12/18 presso Palazzo Salerno -Lancellotti Casalnuovo mostra d’arte del maestro Elio Mazzella

Riceviamo e pubblichiamo

IL PALAZZO SALERNO-LANCELLOTTI IN FESTA!

Giovedì 20 dicembre alle ore 19:30 è tempo di farsi gli auguri.

In occasione del Natale, le due Associazioni culturali “Archora” e “NewCult” con i presidenti Pasquale Carbone, Lina Mastrogiacomo, Ida Stringile e Raffaele Riccardi, insieme ai loro soci giovani Casalnuovesi Linda Capuozzo, Antonia Aliberti, Chiara Borrelli, Fabrizio Borrelli, Pasquale Carbone, Antonio Festosi, Lorenza Laurato, Carmine Panico e Carmen Ravallese, i quali mettono a disposizione volontariamente il proprio tempo per eventi, mostre, attività di vario tipo e tanto altro ancora, con l’obiettivo di valorizzare il territorio Casalnuovese. Hanno pensato di creare in città un’atmosfera natalizia che possa allietare grandi e piccini. Farà da cornice alla serata il Palazzo Lancellotti che ospita una grande mostra d’arte del maestro “Elio Mazzella” la quale esposizione proseguirà fino al 7 gennaio. L’evento sarà allietato per la gioia dei bambini, con animatori, esibizioni degli allievi che frequentano corsi di danza e musica organizzati dall’Associazione Archora e da Babbo Natale. Sarà inoltre presente un piccolo buffet con bibite e panettoni. Una bella occasione per ritrovarsi tutti insieme, per conoscere nuovi amici, scambiarsi gli auguri e per…… Divertirsi!!! Palazzo Salerno-Lancellotti via XXV Luglio in Casalnuovo di Napoli.

Fotografia di: D’Andrea Pasquale e Farnese Mariateresa, Febbraio 2018.

