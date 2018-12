NA 13/12/18 presso la scuola Nicolardi Marisa Pumpo ha presentato “Napoli in…canto”

Cronaca di un evento

Giovedì 13 Novembre u.s. presso il teatro della scuola Nicolardi in via San Giacomo dei Capri al Vomero, la giornalista Marisa Pumpo Pica ha presentato brillantemente una edizione straordinaria di Napoli in…canto.

Nonostante il pomeriggio piovoso erano presenti numerosi ospiti.

Marisa ha aperto l’incontro con il suo saluto al pubblico e dando inizio alla recitazione dei poeti presenti in sala.

Hanno recitato versi: Romano Rizzo, Vincenzo Occupato, Anna Maria Piccirillo, Irene Pumpo, Emilia Menini, Maria Rosaria La Gala, Italo Sgherzi, Peppe Esposito, Antonio Venturini, Bruno Basurto, Enza Romano, Gennaro Di Vajo.

Le recitazioni sono state intervallate da due siparietti musicali ai quali hanno partecipato: Antonio Onorato, Maria Rosaria Botti, Enza Romano, Tina Bonetti, Romano Rizzo, Cosimo De Liberato, Antonio Tarantino. I cantanti sono stati accompagnati al piano dai maestri Franco Berger e Pippo Noviello. Il maestro Noviello ha anche suonato una rapsodia di motivi musicali.

Sia i poeti che i cantanti sono stati applauditi dal pubblico.

Prima della chiusura della serata, Marisa Pumpo ha invitato Antonio Venturini a recitare una poesia da lui scritta e dedicata agli Undici Fiori del Melarancio.

Alle 20 circa, Marisa Pumpo Pica ha invitato sul palco i vari cantanti che si sono esibiti in coro sulle note dei brani Reginella e Simme e Napule paisà ai quali si è associato a cantare anche il pubblico.

Tre ore di spettacolo sono volate sui versi dei poeti e sulle note di brani musicali che il pubblico ha dimostrato di gradire con lunghi applausi all’unisono.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews