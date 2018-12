NA 10/1/19 presso teatro Lazzari Felici presentazione del cartellone della nuova rassegna “Finestre su Napoli”

Riceviamo e pubblichiamo

Comunicato

Giovedì 10 gennaio 2019 ore 18, presso il piccolo teatro Lazzari Felici (vico Santa Maria dell’Aiuto, 17 – adiacenze Largo Santa Maria La Nova), sarà presentato al pubblico e agli addetti stampa il cartellone della nuova rassegna “Finestre su Napoli”.

Il piccolo Teatro Lazzari Felici, è lieto di presentare la nuova rassegna teatrale “FINESTRE SU NAPOLI” interamente curata dall’attore Diego Macario, in programma da gennaio a maggio 2019. Un cartellone di dieci spettacoli, di diverse estrazioni artistiche tra arte teatrale, cultura, musica e divertimento, racchiudendo in essi, una vera e propria “finestra” sulle tradizioni e radici partenopee.

Per la sezione musicale, si spazierà dalle musiche e canti popolari alle canzoni classiche napoletane, sino alla musica barocca e al “bel canto”. Nella la sezione di prosa, invece, ci saranno spettacoli di valenza culturale, di varietà e dell’avanspettacolo.

Non mancherà un simpatico omaggio al Carnevale, con uno spettacolo a tema accompagnato da una degustazione di piatti tipici di questa festività.

In occasione di ogni spettacolo verranno, inoltre, allestite mostre pittoriche e artistiche a cura dei pittori Nadia Basso, Maurizio Fontanella e dell’artista Giancarlo Minniti

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un piccolo teatro in vico S.Maria dell’Aiuto 17, in pieno centro storico a due passi da Santa Maria la Nova, proprio nella zona dove è nato e vissuto il grande Pino Daniele, frequentato inoltre da numerosi turisti provenienti da tutta Italia.

Gli artisti in cartellone: Lello Ferraro; Romeo Barbaro; Biagio Terracciano (canti danze e musiche barocche); Compagnia Teatrale Era Napoli (Carmine Imbimbo, Marilu Armani, Diego Macario – Raffaele Marzano); Antonio Merone (Fondazione Nino Taranto); Antoine (cantante) ; Lucia Oreto (per l’antico Teatro San Carlino)Trio Napulit’Anime (Sergio De Simone, Carmen Percontra, Eugenio Alfano); Raffaele Marzano con il trio jazz; Giorgio Gori e Luisa Pellino

Previste formule di abbonamento per gli amanti del teatro (contattare la direzione per maggiori info).

Per informazioni e contatti: tel. 081 1925 6964 cel. 3395309129 – mail teatro@lazzarifelici.it

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews