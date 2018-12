Minori, Costiera amalfitana. Il ricordo di Angela è ancora vivo e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla, oggi un ricordo in un luogo che trasmette un grande messaggio per le future generazioni .

Nell’ambito delle manifestazioni natalizie “La luce del Natale”, organizzate dal Comune di Minori si è svolta la cerimonia di intitolazione della biblioteca mediateca comunale ad Angela Maria Lembo (foto sopra durante la vista a Minori dell’ex presidente della repubblica Giorgio Napolitano) , studiosa minorese molto impegnata nel sociale in svariate attività culturali e religiose scomparsa nel maggio 2014.

«L’amministrazione comunale ha fortemente voluto rendere omaggio a questa giovanissima concittadina prematuramente strappata alla vita – recita una nota del Comune – E lo vuole fare intitolando a lei il luogo della cultura, troppo spesso dimenticato dalle giovani generazioni, ovvero la biblioteca».

La cerimonia si è svolta questa mattina alle 9,45 nell’atrio delle scuole elementari con il saluto del sindaco Andrea Reale e del dirigente scolastico Paola Rosapepe, cui seguiranno gli interventi di Antonio Mammato e di Luigi Aceto, oltre al ricordo dei genitori Giuseppe Lembo e Clara Ruocco.

Al termine della commemorazione lo scoprimento della targa presso la biblioteca mediateca al suono delle zampogne, di cui Angela era cultrice.

L’intera manifestazione è stata coordinata dalla professoressa Paola Mansi, consigliere delegata alla pubblica istruzione.