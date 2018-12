Minori Natale avvelenato con Proto che chiede le dimissioni di Bonito, Reale annuncia coda giudiziaria -politica . E’ difficile far il punto della vicenda. Giovanni Proto consigliere di minoranza avrebbe accusato l’utc comunale dopo che era partito un provvedimento contro un familiare stretto, abbattimento veranda del padre, Andrea Reale con un comunicato ha accusato Proto per il suo intervento, Proto a sua volta ha smentito e diffidato chiunque avesse pubblicato, successivamente è intervenuto Fulvio Mormile, altro consigliere comunale di minoranza, chiedendo di non colpire le famiglie per le loro attività politiche. Ora Giovanni Proto con un manifesto accusa il vice sindaco Bonito di rapporti con persone coinvolte con la droga risultati dall’inchiesta della Compagnia dei carabinieri di Amalfi e della Procura di Salerno, operazione “Rewind”, con l’arresto di 22 persone in Costiera amalfitana , e che si è in conoscenza, con il sindaco Andrea Reale, di attività illecite all’ufficio tecnico del Comune. Un manifesto affisso nel paese in cui si chiedono le dimissioni del vicesindaco Sergio Bonito, con pesanti accuse e controaccuse fra i due che fanno parte entrambi delle forze dell’ordine. Inevitabile quindi una coda giudiziaria . politica che anche il sindaco Andrea Reale annuncia. E questo a pochi mesi dal voto che vedrà rinnovarsi il consiglio comunale. Situazione molto delicata anche per noi della stampa che ci troviamo a dover rappresentare queste vicende e scontri politici col diritto-dovere di pubblicarli visto l’evidente interesse pubblico, con l’auspicio che il confronto politico si incanali in tempi essenziali per la Città e il territorio, quali lo sviluppo del turismo, la mobilità e viabilità, la sanità ed i servizi sociali , temi che rischiano di essere trascurati in questo corto circuito politico-giudiziario.