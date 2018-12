Minori: La risposta dell’Associazione Primavera all’amministrazione comunale

Singolare episodio di un ente pubblico che si scaglia contro associazioni di volontariato. L’amministrazione comunale minorese ha infatti firmato una nota pubblica dove attacca pesantemente i volontari dell’associazione Primavera, composta da giovani minoresi impegnati da anni in convenzione con il Banco Alimentare per il territorio. La dura risposta dove i giovani volontari vengono accusati di “presunta attività di beneficenza” è seguita a una nota polemica della presidente Rossella Crivelli che presentando la colletta alimentare svolta lo scorso 24 Novembre aveva puntualizzato come, nonostante svariate richieste da parte dell’associazione, l’amministrazione ha sempre ignorato richieste di sostegno per le attività per cui da 7 anni circa si autofinanziano nel tenere in piedi una struttura e mezzi di trasporto.

comunicato ass primavera