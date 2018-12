Minori, Costiera amalfitana . Al termine della Messa domenicale del 23, dopo aver benedetto i bambinelli da sistemare nei vari presepi delle case minoresi, il parroco don Ennio Paolillo ha benedetrto i due angioletti del seicento che una mano scrutatrice ha recuperato in un angolo del soppalco della sagrestia della basilica di Santa Traofimena copatrona della Costa d’ Amalfi.

Ci sono alcuni giovani di buona volontà che aiutano il parroco nelle “faccende di chiesa” e che hanno suggerito al parroco di chiamare i restauratori napoletani per riportare al dovuto splendore questi due tesoretti antichi. Pensiamo che, dopo averli esposti all’ammirazione dei fedeli e dei curiosi, non chè degli studiosi, i due angeli verranno sistemati nei pressi dell’altare maggiore .

Un santo Natale decisamente più interessante per la chiesa minorese

Gaspare Apicella