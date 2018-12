Minori l’ 11 dicembre arriva il grande Beppe Barra

Minori, Costiera amalfitana . Il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha “sfruttato” l’amore che lega Il superbo Beppe Barra alla costa amalfitana ed a Minori, offrendogli la basilica di santa Trofimena (parroco concorde) per lo allestimento dello spettacolo della “cantata dei pastori (opera dello stesso artista) .

La serata è parte (iniziale forse) del ricco programma di eventi natalizi allestiti per far fede alla tanto declamata e reclamata e organizzata destagionalizzazione turistica

Martedi 11 dicembre, in collaborazione con la Regione Campania e la Scabec, unica data in provincia di Salerno la navata centrale della basilica minorese sarà il teatro in cui si esibirà l’artista napoletano.

Ingresso libero (è pur sempre una chiesa) e posti con possibilità di essere riservati