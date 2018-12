Minori: Gli Auguri di Natale del Sindaco Andrea Reale

Nell’accingermi, a nome di tutta l’amministrazione, a porgere a tutti i cittadini di Minori i più sinceri auguri di serenità per Natale ed il nuovo anno, non posso non esprimere rincrescimento e delusione per un clima politico che appare, negli ultimi tempi, fortemente degenerato.

Le naturali contrapposizioni di idee all’interno e all’esterno dell’ente hanno subito purtroppo un violento tracollo, trasferendosi dal piano politico a quello degli attacchi personali e familiari, sul piano materiale e su quello affettivo, senza alcuna plausibile finalità se non l’offendere e il ferire.

Il mio lavoro, la mia famiglia, i miei interessi sono stati pesantemente colpiti da continue insinuazioni riguardanti la nostra correttezza, l’integrità morale e professionale, con un insistito ricorso alle autorità di controllo, le quali peraltro nulla hanno accertato in merito, semplicemente perché non c’è nulla da accertare.

Mi sarei aspettato dalle forze di opposizione lo scontro più aspro sulle cose da fare per il bene della città, invece non abbiamo incontrato che un intento distruttivo, rivolto sempre verso la mia persona e non di rado contro singoli cittadini o singoli amministratori. Si è giunti addirittura ad infamare con allusioni a comportamenti criminali: corruzione, abuso di potere, uso di sostanze proibite, e chi più ne ha più ne metta! Per fortuna la grandissima maggioranza dei minoresi conosce bene gli accusatori e gli accusati, e sa fare le giuste valutazioni.

Mi conforta che i risultati del nostro impegno siano innegabili e sotto gli occhi di tutti: mai come oggi Minori occupa il centro della scena, e lo affermo con l’orgoglio dell’uomo di teatro. I servizi sono implementati, la progettualità è assidua, le attività economiche vengono sostenute con esiti positivi sull’occupazione e sui redditi. Naturalmente è imprescindibile che qualsiasi iniziativa venga portata avanti con la piena collaborazione dell’ente, perché possa concretamente realizzarsi nell’interesse non solo di chi la propone ma della collettività intera.

Ecco, è su questo clima di collaborazione, su questa concordia di intenti che la mia determinazione vacilla. L’esempio offerto dalla politica, come ho detto, è stato assai poco brillante, e temo che ne derivi anche nel tessuto sociale una conflittualità esasperata e senza sbocchi. Resto convinto che Minori meriti ben altro, che non possa la protervia di pochi condizionare l’atteggiamento di tutti. Eppure, in concomitanza con le festività natalizie, avverto una sincera amarezza.

I miei auguri al paese perciò, che esprimo di tutto cuore, coincidono con il bisogno di una riflessione su ciò che è meglio fare per Minori, solo per Minori. Buone feste, cari concittadini, nella speranza che la pacatezza e la buona disposizione tipiche del Natale possano illuminare l’animo di tutti.

Il Sindaco

Andrea Reale