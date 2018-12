Minori, il giovanissimo portiere Manuel Esposito provinato dalla Juventus

La Costiera Amalfitana calcistica continua a sfornare talenti. In quel di Minori il 13enne portiere Manuel Esposito, militante nell’Assocalcio Terzo Tempo, ha stupito gli osservatori della Juventus, dopo due settimane di stage ad Empoli. I tecnici della Vecchia Signora è stato giudicato positivamente nel provino, dove Esposito si è distinto dai pari d’età per la sua personalità, dopo esser stato sottoposto sottoposto a test specifici riguardanti la struttura fisica e l’altezza, test fondamentale per le big, che hanno mostrato interesse per il minorese. Manuel infatti oltre ad essere corteggiato dai bianconeri è stato anche provinato dal Milan. Attualmente il portierino che milita nel club di San Mango Piemonte, sta giocando nella categoria “sotto età”, riservata ai nati nel 2004. Al nostro Manuel non possiamo che augurare un futuro sportivo e personale, ricco di soddisfazioni.