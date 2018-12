Minori, disservizi idrici: ecco la risposta dell’Ausino al sindaco Reale

Disagi per l’assenza d’acqua Minori, non contemplato tra i paesi soggetti all’intervento programmato per oggi dall’Ausino. Il sindaco Andrea Reale per questo motivo ha contattato il gestore del servizio idrico per chiedere delucidazioni. “L’amministrazione comunale prende atto del rammarico espresso dalla direzione tecnica dell’Ausino-Servizi Idrici Integrati a proposito dei disservizi verificatisi nell’erogazione idrica. – scrive in un comunicato l’amministrazione – A tal fine si allega il testo della comunicazione inoltrata dall’Ausino e ricevuta soltanto pochi istanti fa.”

Alla c.a. preg.mo Signor SINDACO del Comune di Minori

Con un contatto telefonico intrattenuto con la S.V. nel corso della mattinata odierna. Lei ha fatto rilevare allo scrivente che la formulazione della comunicazione n.18274/2018, riferita alla programmata interruzione idrica per la giornata odierna, non Le ha consentito di prendere atto che, tra i Comuni interessati dalla sospensione idrica, era compreso anche il comune di Minori. Lo scrivente, rammaricato per i maggiori disagi causati dal precisato disguido e porgendo le sue scuse per aver formulato, evidentemente, una comunicazione non esplicitamente chiara, Le conferma che l’intervento di riparazione terminerà nel corso della serata. In ogni caso sarà cura dello scrivente informarla, tra un paio d’ore, circa l’avvio della fase di riempimento della condotta adduttrice, propedeutica alla regolarizzazione dell’erogazione idrica. Cordiali saluti.