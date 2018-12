Minori Il Consigliere Proto , Fake News, Adirò vie legali nei confronto dei diffusori e Degli autori della falsa  notizia :

Minori, Costiera amalfitana . Dopo il comunicato del sindaco Andrea Reale arriva la replica de consigliere Giovanni Proto che pubblichiamo immediatamente

Il Consigliere Proto , Fake News, Adirò vie legali nei confronto dei diffusori e Degli autori della falsa notizia :

Alta Tensione in Comune Denunciato Consigliere Comunale

Diffido di dare spazio a notizie non corrispondente al vero, per le quali sporgerò querela dinanzi alle Autorità Giudiziaria

Appare assurda la superficialità con cui i mezzi di stampa on line hanno diffuso

notizie false , ad essi rammento che può comportare anche conseguenze penali, derivanti dalla loro pubblicazione e diffusione a un numero indeterminato di persone. In particolare, la pubblicazione in rete di una notizia falsa può essere certamente idonea a determinare la lesione dell’onore di una persona, in dispregio all’art. 595 e 656 del c.p. Nel rammentarvi che non è sufficiente addurre che le notizie vengano da una parte che se ne assume la responsabilità , e la paternità , il giornalista ed il direttore responsabile è tenuto a rispettare il codice deontologico “Testo unico dei doveri del giornalista”Approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016 all’ Articolo 2 Fondamenti deontologici, Il giornalista:

1 difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti

7. applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;

L’unica cosa vera di tutta questa vicenda, è che la maggioranza ha deciso di utilizzare la più squallida delle politiche , fare del male diretto alla mia famiglia , ordinando l’abbattimento di un opera realizzata da mio nonno negli anni 70,ed è fin troppo evidente la non imparzialità nei loro confronti, in considerazione delle innumerevoli violazioni poste in essere dalla maggioranza ( a tal proposito sarà mia cura relazionarne nei prossimi giorni con prove certe ).In tutto ciò invito a dimostrare quali siano stati i miei atti di violenza? Dove si trovava il sindaco al momento dell’episodio e quando lo avrei minacciato di morte?

La falsità delle affermazioni è facilmente riscontrabile con i filmati delle telecamere.

L’Amministrazione Comunale è turbata dall’accaduto ?

Dove era, quando Mafia e Camorra si appaltavano commesse: Saiseb,Smartproject ?

Dove ci porterete quando alla società, verrà riconosciuto il credito di oltre 3 Milioni di euro ?

A chi servirà la galleria Minori-Maiori, INUTILE E DANNOSA ?

L’Amministrazione rinnova il proprio impegno ? Per cosa ? Per non aver pagato spazzatura e acqua per oltre 400 mila euro ? Per le tariffe che lei approva in Consiglio Comunale ? Per tutti i soldi, oltre 400 mila euro, che stiamo regalando al responsabile della bretella ? Per le assunzioni irregolari nella Miramare Service ? Per il paese più sporco della Costiera Amalfitana ? Per avere le tasse più alte in Costiera ? Per fare una telefonata a Manager e Primari dell’azienda sanitaria Pubblica, per liberare un posto letto o per visite specialistiche ? Per poi in secondo momento chiedere voti in campagna elettorale ? Sindaco, gentilmente, si DIMETTA, non solo per i tanti procedimenti penali e indagini che coinvolgono Amministratori e familiari, ma soprattutto per la vicenda “REWIND”