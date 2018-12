Minori: battesimo di Samuel Lucibello

Minori, Costiera amalfitanaMercoledì 19 di dicembre, alle ore 17.oo, si accosterà al fonte Battesimale il piccolo Samuel , omino messo al mondo da Gianfranco ed Ornella Fortezza. Funzione religiosa in basilica di Santa Trofimena officiata dal parroco don Ennio Paolillo e da don Gennaro Giordano. Madrina la giovane cardiologa Francesca Pisacane e padrino il dott. Nicola Scocca. Dopo il momento religioso arriva quello cuiinario: tutti all’albergo Villa Romana della famiglia Reale di c.so Vittorio Emanuele per una serata in allegria ed augurale per il piccolo. Un sincero ringraziamento al sindaco Andrea Reale per la sua disponibilità e a Franco M. per il grandee …..regalo

Lunga vita al piccolo uomo dal grande nome