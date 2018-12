Festa grande a Meta di Sorrento per la vittoria di Anastasio, in tutta la Penisola Sorrentina gli occhi erano puntati sul piccolo schermo che ha superato i falò di Santa Lucia, a Meta un maxi schermo in piazza non ha avuto molta fortuna a causa della pioggia, ma tanti si sono riuniti nella sacrestia della Chiesa della Parrocchia di Santa Maria del Lauro con i familiari (sotto nella diretta Positanonews ) , una vittoria della Campania visto che era Una finalissima tutta napoletana!

Dopo l’eliminazione, prima dei Bowland e poi di Luna, Naomi e Anastasio si sono sfidati nella finalissima di x factor 12 con i loro inediti.

Napoli e la Penisola ancora una volta si sono riscattate con due grandi talenti.

Una gara finale stupefacente, cominciata con un duetto di ogni concorrente insieme a Marco Mengoni, dove i Bowland hanno confermato il quarto posto nel percorso.

Nella seconda manche, i ragazzi si sono cimentati nel reinterpretare le loro cover migliori portate sul palco.

Anastasio ha portato Se piovesse il tuo nome di Elisa, Generale di De Gregori e Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

In questa parte di gara, la piccola Luna ha confermato il terzo posto in gara, meritatissimo considerando il suo percorso e la sua giovane età.

Infine Anastasio e Naomi hanno riportato i loro inediti, che proprio questa mattina sono stati concretizzati con i video ufficiali VEVO su Youtube:

La fine del Mondo è il brano di Anastasio che negli ultimi giorni ha ricevuto il disco d’oro con oltre 25 mila acquisti.

Like the rain è il brano di Naomi che ha emozionato tanti con il suo timbro di voce.

Anastasio ha confermato il suo talento vincendo, non solo il talent, ma anche un contratto discografico da 300 mila euro con la Sony.

Complimenti Anastasio, ti aspettiamo a braccia aperte!