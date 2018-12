Meta, vicenda Villa Giuseppina: il caso finisce al TAR

Finisce al TAR la vicenda di Villa Giuseppina a Meta. La vicenda ruota attorno all’apertura di affittacamere all’interno di uno degli appartamenti della storica villa: una questione che ha scatenato in passato diverse polemiche. E’ stata la società che gestisce l’attività extralberghiera, come riporta Metropolis, a rivolgersi al TAR perché si è vista negare la SCIA commerciale a causa di presunte difformità urbanistiche.

Tutto, ricordiamo, partì nel lontano 2005. Il Comune di Meta, con un diritto di prelazione sull’appartamento, acquisto l’appartamento in questione e decise di utilizzarlo come Museo del mare. Passano gli anni ma il progetto non va mai in porto, fino a quanto nel 2017, il sindaco Tito decise di indire un’asta per la locazione quadriennale dell’appartamento, abbandonando l’idea del Museo del Mare (il prezzo di locazione era più basso della media).

E’ stato poi l’architetto Bartolomeo Sorrentino a vincere il bando e aggiudicarsi la locazione, andando incontro a diversi problemi già citati. Solo qualche giorno fa il Movimento 5 Stelle, tramite Carmen Di Lauro, ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro dei Beni Culturali Alfonso Bonafede sulla questione.