Grandi traguardi per alcuni ragazzi della Penisola Sorrentina a livelli nazionali e internazionali.

Parliamo dei ragazzi della scuola di Musical Academy di Meta, diretta da Ida De Vivo e Valeria Esposito, che hanno partecipato alla 13° edizione del Musical Day, il più importante concorso nazionale di musical in Italia. Il concorso si è tenuto lo scorso 8 dicembre presso il Teatro di Milano ed ha visto competere tra loro più di 40 scuole provenienti da tutta Italia per un totale di circa 400 partecipanti. I ragazzi hanno gareggiato con varie esibizioni di gruppo, solisti e duo, ottenendo risultati eccellenti. Gli allievi che hanno partecipato a questa meravigliosa esperienza: Rosaria Cappiello, Giulia Stinga, Giorgia Sansone, Francesco Somma, Tiziana Oliva, Rosa Cacace, Myriam Gargiulo, Rossella Gallieri, Teresa De Angelis, Antonella Del Santo, Emanuela Caccioppoli, Marika Astarita, Antonio Bagno, si sono distinti per talento e preparazione.

Di seguito elenchiamo i vari premi conquistati:

1* Classificate categoria” Duo Total Senior” MYRIAM GARGIULO e ROSSELLA GALLIERI con medley – Popular e Defying gravity –

2* Classificata categoria “Solo Total Teen” ROSA CACACE con “L’audizione”

Menzione speciale – PREMIO DELLA CRITICA alla 13enne TIZIANA OLIVA per l’esibizione “Bullismo” nella categoria “Solo Total Teen”

BORSE DI STUDIO:

Full Immersion Settimanale presso la “Performing Arts Centre” di Christine Grimaldi – Milano a TIZIANA OLIVA

“Agenzia Cinematografica PM5 Talent” proposta per Casting Cinematografici a Napoli per TIZIANA OLIVA

Corso Triennale alla MDM Academy di Milano al 50% a: ROSA CACACE, MYRIAM GARGIULO e TERESA DE ANGELIS

Corso di 6 mesi FULL IMMERSION al 50% presso la Performing Arts Centre di Christine Grimaldi a ROSA CACACE

borsa di studio del valore di 250€ per il Campus Musical Week – estate 2019 a MYRIAM GARGIULO

Masterclass di recitazione presso la LIM di Roma a: MYRIAM GARGIULO e FRANCESCO SOMMA

Triennio Accademico Professionale 2019/20 presso la “Dreaming” del valore di 1000,00 € a: MYRIAM GARGIULO

Stage “Summer Musical London” 2019 in Inghilterra a: TERESA DE ANGELIS

Masterclass presso la “PerforMusical”

Di Milano a: ROSSELLA GALLIERI

MDM Academy masterclass di Danza e Musical al 100% a: MARIKA ASTARITA

Proposta di Audizione a Londra per inserimento nel cast del musical “FAME” assegnata ad ANTONIO BAGNO

I sogni dei ragazzi vanno sempre incoraggiati perché “solo chi sogna impara a volare”. Ad Majora!

In Bocca al Lupo da Positanonews…