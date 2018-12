Meta. Peppe Tito in corsa per il bis “Confermo la squadra, innesti da Antonelli. Maresca e il PD? Vedremo”

Meta, Sorrento. La cittadina della penisola sorrentina pronta al voto per il 2019. Peppe Tito si organizza per riproporsi al paese. Appena tornato dall’operazione al menisco , con tutta la stampella, torna in piazza. Allora sindaco pronto a ricandidarti? La squadra sarà riconfermata? “La squadra verrà riconfermata, chi vorrà si ricandiderà per il secondo mandato.. ” Non ci saranno nuovi innesti? “Qualche innesto ci sarà, anche da parte del gruppo di Antonelli..” L’ex sindaco ed ex avversario? “Se vi è spirito collaborativo con l’amministrazione per il paese si può parlare e fare progetti insieme, e con il gruppo di Antonelli c’è stata questa collaborazione ” Antonella Viggiano? “Non credo che si candidi , ma neanche che abbia da dire nulla contro di me ” E Graziano Maresca, siamo stati noi di Positanonews a lanciarlo per primi, che ne pensa? “Non sono certo che si candidi ” E il PD? Sembra che proprio dal suo partito ci siano i maggiori contrasti, fra questi il suo ex sindaco Paolo Trapani, cosa fa, prende la tessera? “Vedremo”