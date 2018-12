Meta. Passeggiata danneggiata dalla mareggiata, soldi buttati a mare. Ecco il video della vergogna

Meta , Sorrento . La mareggiata di domenica scorsa ha danneggiato parte della passeggiata ad Alimuri. Lo stradone ha subito ingenti danni evidenziando le debolezze di questa infrastruttura. Non solo , la mareggiata ha portato via tutta la sabbia del ripascimento finanziata da Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e quant’altro. Questa mattina sul posto anche la Capitaneria di Porto e le autorità con la Giunta di Peppe Tito, forse a richiedere nuovi finanziamenti? La soluzione è quella di creare baie soffolte , alcuni hanno parlato dell’esempio di Castellammare di Stabia. In ogni caso non si può ripetere la storia di sempre con la sabbia che va e viene alle prime mareggiate, intanto la spiaggia è stata erosa ulteriormente e nessuno fa niente di veramente concreto.