Meta. Il M5S promuove un’interrogazione parlamentare per Villa Giuseppina

Il M5S si muove ancora una volta e lo fa con la deputata appartenente alla compagine pentastellata Carmen di Lauro che presenta, direttamente al Ministro dei Beni Culturali Alfonso Bonafede, un’interrogazione parlamentare che riguarda un appartamento di proprietà del comune che si trova all’interno di Villa Giuseppina. Dunque, il comune di Meta si troverebbe in una posizione molto scomoda sia per il fatto che abbia concesso a dei privati un immobile, sia perchè avrebbe perfino autorizzato i privati a proporre iniziative extralberghiere. Il problema non riguarda tanto l’immobile in sè ma la questione che sia uno stabile storico. A quel punto, la deputata si pone anche il problema di chiamare in causa direttamente la finanza, più precisamente la ragioneria generale dello Stato, allo scopo di verificarne la regolarità dal punto di vista amministrativo – contabile; di fatto sta procedendo per un’accusa netta contro il Comune.