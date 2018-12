A Meta panettone artigianale al Bar Romano è ormai sinonimo di tradizione del Natale in Penisola Sorrentina. Il Bar Romano è un’eccellenza del territorio, infatti è l’unico bar pasticceria che in penisola propone dolci della tradizione per allietare con sapori e profumi le feste natalizie. Artigianalità che trae origine dalla passione di una famiglia storica, che da anni fa gustare le migliori ricette dolciarie utilizzando prodotti a km zero della nostra terra.

60 minuti di preparazione, 50 minuti di cottura, il tempo di rinfresco del lievito madre, 22 ore di lievitazione e notte di raffreddamento, e poi tantissimo amore per offrire un prodotto di altissima qualità e sicura morbidezza e dolcezza. Il laboratorio metese che propone dolci e prelibatezze di ogni tipo è anche questo. Positanonews con il direttore Michele Cinque e Gigione Maresca, hanno provato per voi il famoso panettone prenotato da tanti clienti e amici per la tavola del 25 dicembre.

Meta, la tradizione del panettone del Bar Romano









Il panettone

Il re di tutte le feste è sicuramente il Panettone. Insieme al Pandoro è il dolce natalizio per eccellenza che seppur d’origine Lombarda, in questo Santo Natale è presente su tutte le tavole degli italiani. Prepararlo a casa è una piccola sfida che in molti scelgono di raccogliere, insieme ad altre ricette del periodo come il torrone! Al contrario di quanto possa sembrare non è un’impresa così ardua… basterà avere pazienza e prendersi il tempo necessario per la preparazione perché il panettone richiede tempi di lievitazione abbastanza lunghi. Nella versione che vi presentiamo infatti il panettone è stato preparato utilizzando il lievito naturale, questo permetterà di ottenere una consistenza soffice che si conserva a lungo e un aroma più ricco! Ma in alternativa potrete sempre scegliere di preparare il panettone con lievito di birra, ugualmente soffice e buonissimo! Imbandite la tavola delle feste con i dolci di Natale ma per un Natale perfetto il panettone non può mancare; preparandolo a casa stupirete i vostri familiari! (Servizio a cura di Gigi Maresca)